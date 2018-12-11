МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Возможно, падение на рынке акций вызвано непростыми переговорами по торговым вопросам с Китаем. Но, судя по ряду индикаторов технического анализа, уже начали появляться признаки медвежьего рынка. Об этом говорится в статье Dow Jones со ссылкой на заметку Джона Коловоса, главного эксперта Macro Risk Advisors по техническому анализу.

"Суть дела в том, что долгосрочная структура рынка остается неустойчивой, а индикаторы, которые мы отслеживаем в расчете на позитивные изменения, двигаются не в том направлении", – пишет он. "Ралли отрицания подошло к концу", и снижения, отмечавшиеся на прошлой неделе, служат напоминанием о том, "насколько жестокими могут быть бычьи рынки".

Уровень технической поддержки для S&P 500 проходит на 2633, а ранее она была на 2599. Сейчас индекс находится в середине этого диапазона, примерно на 2621. Февральский рыночный минимум на 2581 стал крайне важным уровнем поддержки. Если он будет пробит, индекс, по мнению Коловоса, может опуститься до 2400.

Согласно техническому анализу, назревают проблемы в промышленной и финансовой сферах, а также в области полупроводников. Равновзвешенный индекс, отслеживающий эти циклические сектора, в пятницу достиг нового годового минимума и, как пишет аналитик, теперь выглядит "структурно сломленным". Тревожные сигналы подают и акции компаний малой и средней капитализации, которые сейчас тестируют новые годовые минимумы.

Тем временем надежные акции с "низкой бетой" сейчас растут. Инвесторы бросились покупать акции секторов с низкой бетой, например бумаги производителей продукции массового потребления, сектора здравоохранения и коммунальных услуг. В последнее время они стремительно дорожают, что является предостерегающим сигналом для бычьего настроя на рынке.

Ценовые маневры в сфере финансовых компаний тоже не сулят ничего хорошего. Согласно Коловосу, торгуемые на бирже паи Financial Select Sector SPDR за последние три месяца (до закрытия сессии четверга) потеряли более 13% и откатились ниже уровней поддержки, проходящей на 25 долларах. На момент написания статьи они торговались по 24,50 доллара. Акции JPMorgan Chase не пробили уровень поддержки, а вот бумаги других банков, в том числе Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, сделали это. Как отметил аналитик, акции Goldman Sachs тоже тестируют новые минимумы, а их график не сулит ничего хорошего для широкого рынка.

Многие зарубежные фондовые рынки уже вступили на территорию медвежьего рынка (ведущие индексы откатились более чем на 20% с максимумов, взятых ранее в этом году). Акции с американского рынка являются важным компонентом мировых индексов, и относительная устойчивость рынка США пока уберегает мировые индексы от еще большего скатывания на медвежью территорию. Однако в Европе прослеживаются технические прорывы с нисходящим уклоном, причем лидируют акции автомобильного и банковского секторов. Такая же ситуация складывается и в Японии. Индексы развивающихся рынков хотя и скользят вниз, но пока еще не пробили уровни поддержки. Отчасти это связано с тем, что на рынках Китая пока отмечается относительно благополучная ситуация. Однако рост китайских индексов сошел на нет, указывая на то, что недавний отскок китайских акций завершен.

Что же советует Коловос? Придерживаться защитных тактик и покупать золото. С начала года SPDR Gold ETF (GLD) опустился на 4,9%, но за последние три месяца вырос на 3,9%, тогда как S&P 500 упал на 7,8%.