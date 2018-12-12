МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду после новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений страны с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,2% — до 2599,16 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,06%, до 1344,66 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,54% — до 26169,35 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,21%, до 2077,77 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 1,24% — до 5645,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,03%, до 21576,39 пункта.

Участники торгов с оптимизмом восприняли интервью президента США Дональда Трампа агентству Рейтер, в котором он затронул тему торговых отношений с Китаем. Он сказал, что переговоры между сторонами проходят по телефону. "Возможно, будет еще одна встреча. И возможна встреча высшего руководства с обеих сторон. Если будет нужно, я снова встречусь с председателем Си Цзиньпином, который мне очень нравится и с которым я хорошо нахожу общий язык", — сказал Трамп. При этом президент США не обозначил сроков возможной новой встречи представителей сторон. Он также добавил, что он повременит с увеличением пошлин с 10% до 25% до тех пор, пока не станет ясно, смогут ли США и Китай прийти к соглашению.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что Китай может снизить пошлины на ввозимые из США автомобили до 15% с действующих 40% — соответствующее предложение внесено в Госсовет КНР и будет рассмотрено в ближайшие несколько дней. Главный экономист по Азии Pantheon Macroeconomics Фрейя Бимиш (Freya Beamish) сказала агентству Блумберг, что возможное снижение Китаем пошлин на автомобили из США — это хороший конкретный шаг в рамках заключенного ранее временного перемирия в торговой войне между странами.