МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрируют слабую динамику по отношению к большинству мировых валют в среду утром после новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно политики американского Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 мск курс евро к доллару рос до 1,1325 доллара за евро с 1,1317 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене при этом увеличивался до 113,47 иены со 113,38 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 97,41 пункта.

Участники торгов обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа в интервью агентству Рейтер, в котором он уже не в первый раз раскритиковал действия ФРС. По словам Трампа, повышение базовой ставки на заседании регулятора на следующей неделе было бы ошибкой. "Я думаю, это было бы глупо, но что я могу сказать?", — сказал Трамп. Президент США отметил, что ему нужна гибкость низких процентных ставок для поддержки экономики США в период торговой войны с Китаем. "Вы должны понимать, что проходят некоторые торговые сражения, и мы выигрываем. Но мне тоже нужно пространство", — добавил Трамп.

ФРС в текущем году повышала базовую ставку трижды, и еще одно повышение ожидается на следующем заседании регулятора 18-19 декабря. Относительно количества повышений в 2019 году есть некоторая неопределенность. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше. Повышение ставки ФРС традиционно укрепляет курс доллара.

"ФРС удавалось заниматься нормализацией денежной политики в течение пяти последних лет. Однако в следующем году, регулятор, вероятно, не сможет больше игнорировать экономическую турбулентность внутри страны и за ее пределами", — приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста по рынкам Mizuho Bank Дайсуке Каракама (Daisuke Karakama).