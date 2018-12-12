МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к основным инвалютам, следует из данных Московской биржи, но его ослабление пока не носит фундаментального характера.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.45 мск среды рос на 6 копеек, до 66,41 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 75,24 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 1,53% — до 61,12 доллара за баррель.

УМЕРЕННОЕ СНИЖЕНИЕ

Рубль после слабого роста в начале торгов на 5 копеек к доллару и евро перешел к умеренному снижению к доллару и евро, несмотря на продолжающийся рост цен на нефть.

"В данный момент доллар торгуется выше цены открытия, но это укрепление пока не носит фундаментального характера. Сегодняшний небольшой рост — это рост на предположениях, которые заключаются в том, что ФРС США на заседании 18-19 декабря почти гарантированно поднимет ставку, а ЦБ, если и решится на подъем ключевой ставки в пятницу 14 декабря, все равно не сможет остановить отток капиталов с развивающихся рынков", — говорит аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

Каких-то существенных факторов, способствующих в текущий момент снижению российской валюты, не наблюдается, соглашается главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Более того, на рынке энергоносителей нефть марки Brent в очередной раз пытается закрепиться в районе 61 доллара, что должно способствовать интересу к рублю. Вполне возможно, что на рубль давит фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям в долларе и евро. При этом в текущий момент пара доллар-рубль консолидируется в коридоре 66–67 рублей, в котором провела последние 10 сессий", — комментирует он.

По мнению ведущего эксперта инвестиционного департамента "Альпари" Вероники Днепровской, поводом для ослабления российской валюты в среду стало принятие конгрессом США резолюции о противодействии "Северному потоку – 2", согласно которой Россию ждет новая порция санкций.

Среди ряда факторов, которые в целом оказывают давление на отечественную валюту, это и возможность ЦБ РФ в январе возобновить регулярные покупки валюты в рамках бюджетного правила, добавляет Антонов.

"В конце ноября Эльвира Набиуллина упоминала о возможности возобновить регулярные покупки валюты в рамках бюджетного правила сразу после новогодних праздников, и хотя это было озвучено именно как возможность, трейдеры понимают, что после перерыва в закупках, длящегося с сентября, возвращение регулятора на рынок может дать мощный импульс котировкам доллара", — говорит он.

Рынок понимает, что в новогодние праздники спрос на валюту вырастет за счет отпусков, и инвесторы, рассчитывающие на длительный период, предпочитают купить валюту заранее, добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

"На мировых рынках риски снизились после того, как стало известно об освобождении под залог в Канаде финансового директора Huawei, в результате фьючерсы на американские и европейские индексы подросли почти на 1%. Выросла и нефть, которую поддержали данные от Американского института нефти по коммерческим запасам в США, запасы нефти упали на 10 миллионов баррелей, после чего фьючерс Brent вырос почти до 61 доллара", — перечисляет факторы влияния на рубль в течение всей среды главный аналитик компании "Телетрейд групп" Олег Богданов.

На сегодня предполагаемый диапазон торгов по паре доллар-рубль составляет 66–67 рубля, по паре евро-рубль — 74,5–75,5 рубля, прогнозирует Днепровская.

Однако в дальнейшем ситуация может ухудшиться, не исключает Богданов. В 16.30 мск в США выйдут данные об инфляции, которые могут изменить ситуацию на мировых рынках, указывает он. "В целом обстановка на глобальных рынках остается тревожной. Выходит очень много плохих макроэкономических данных, которые усиливают ожидания инвесторами скорого экономического спада или даже рецессии. Поэтому можно предположить, что пока рубль к доллару останется в диапазоне 66,2-66,6", — предупреждает он.

В преддверии заседания ЦБ РФ, которое состоится в пятницу, наиболее вероятно сохранение американской валютой позиций в сложившихся рамках, считает Зварич.

Но на часовом графике пары доллар-евро видно, что котировки зашли в узкий коридор, выход из которого будет резким, наиболее вероятен рост доллара до отметки 70 к рублю, полагает Антонов.