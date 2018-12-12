МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером сократили темпы роста после публикации данных по запасам в США за прошлую неделю, которые сократились меньше ожиданий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.49 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86% — до 60,72 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,46%, до 51,89 доллара за баррель. До публикации статистики котировки росли примерно на 1%.

По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране, исключая стратегический резерв, за неделю по 7 декабря уменьшились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 442 миллионов баррелей. Аналитики при этом ожидали, что показатель сократился на 3 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,6 миллиона баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей меньше по сравнению с прошлой неделей.

Инвесторы также обращают внимание на данные доклада ОПЕК. Согласно документу, организация в ноябре уменьшила добычу нефти на 11 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем — до 32,965 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также повысила прогноз на 2018 год по росту добычи нефти в странах вне картеля, а на 2019 год — незначительно снизила.