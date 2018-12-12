МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Американские депозитарные расписки Tencent Music Entertainment Group в дебютное утро подскочили на 10%, сообщает Dow Jones.
Ранее компания установила цену акций для IPO на нижней границе индикативного диапазона. В ходе листинга китайский разработчик сервиса потоковой музыки привлек примерно 1,1 млрд долларов.
АДР компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером TME.
Компания является частью интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd и имеет более 800 млн ежемесячных уникальных пользователей.
На момент написания заметки индекс S&P 500 добавил 1,6%.