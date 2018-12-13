МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,61% — до 6,31 доллара, "Лукойла" — росла на 0,35%, до 76,97 доллара, "Новатэка" — повышалась на 0,66%, до 169,1 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,38%, до 4,65 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,28%, до 27,32 доллара.

Цена бумаг ВТБ снижалась на 0,04% — до 1,2 доллара, Сбербанка — росла на 1%, до 11,56 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", теряли 0,23% стоимости, достигая 16,96 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 2,23% — до 19,71 доллара, "Северстали" — на 0,11%, до 14,07 доллара, НЛМК — снижалась на 0,04%, до 23,16 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,15% — до 13,45 доллара, "Ленты" — росла на 0,58%, до 3,01 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,29% — до 2,41 доллара.