МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Многие ключевые сырьевые товары могут показать снижение по итогам 2018 года, и это демонстрирует, насколько тревога по поводу замедления экономического роста, внешнеторговых конфликтов и устойчиво слабого доллара может влиять на цены на сырьевых рынках, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В истекшем периоде текущего года индекс Bloomberg Commodity снизился примерно на 7% на фоне более чем 15-процентного падения цен на нефть. Другие сырьевые товары также снизились в цене: медь — на 16%, а железная руда почти на 6%. Цены на кофе снизились примерно на 23%, а древесина упала в цене приблизительно на 28%.

За последние шесть месяцев инвесторы вывели из товарно-сырьевых фондов чуть более 11 млрд долларов, согласно EPFR Global. Чистая длинная позиция хедж-фондов и других спекулятивных инвесторов по нефти достигла самой низкой отметки с августа 2016 года, согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле США.

Причиной падения цен стало беспокойство касательно торговых трений США и КНР, которые могут отразиться на темпах роста мировой экономики в период, когда экономический рост вне США и так не самый быстрый. Инвесторы опасаются, что замедление роста экономики может ослабить спрос на сырьевые товары, широко применяемые в обрабатывающей промышленности и строительной отрасли.

И такие опасения, возможно, исчезнут не скоро. Китай, крупнейший потребитель многих сырьевых товаров, вероятно, уже ограничен в возможностях по стимулированию экономики, так как уже многие месяцы он пытается уменьшить ее обремененность заемными средствами, рассуждают аналитики. Еврозона во 2-м квартале продемонстрировала самые низкие темпы экономического роста с начала 2013 года, а некоторые инвесторы не исключают, что рост экономики США, которая пока выглядит лучше других, уже миновал высшую точку.

"Устойчивость (экономики), которую мы наблюдали в последние два года, уже не прослеживается", – говорит Майкл Видмер, товарно-сырьевой стратег-аналитик Bank of America Merrill Lynch. "Условия для (некоторых) крупных сегментов мировой экономики теперь стали непростыми", – добавляет он.

По мнению Видмера, цены на сырьевые товары продолжат снижаться в первой половине 2019 года, но стабилизируются во второй половине 2019 года, когда КНР, как полагает аналитик, может ввести ограниченный пакет стимулирующих мер.

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По прогнозам аналитиков BNP Paribas, в 2019 году рост мирового ВВП замедлится до 3,4% с ожидаемых 3,7% в текущем году. Такое изменение не очень позитивно отразится на таких металлах, как медь, которая является одним из ключевых компонентов при производстве многих товаров — от смартфонов до холодильников. Несмотря на ограниченный рост мирового предложения меди, замедление мировой экономики сделает восстановление цен на этот металл в следующем году маловероятным, сказал Гарри Чилингирян из BNP Paribas.

Укрепление доллара также оказывает давление на сырьевые товары, которые деноминированы в американской валюте и становятся более дорогими для иностранных покупателей при росте доллара. Индекс доллара WSJ с начала текущего года вырос более чем на 5% на фоне перспектив повышения процентных ставок ФРС и ожиданий того, что экономика США пострадает от торговых противостояний меньше, чем экономики других стран. Ожидания повышения процентных ставок в США также оказывают давление и на золото, которому сложно конкурировать с приносящими процентный доход активами при увеличении стоимости заимствований.

Дальнейшее снижение сырьевых цен неблагоприятно для таких стран, как Австралия, которая является экспортером железной руды, и Бразилия, которая поставляет нефть и сахар. В этом году австралийский доллар снизился почти на 8% против доллара США, тогда как бразильский реал упал более чем на 14%. Южноафриканский ранд снизился более чем на 12%, а чилийский песо — почти на 8%.

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Некоторые инвесторы, воодушевленные недавним перемирием в американо-китайском торговом противостоянии, верят, что восстановление цен на сырьевые товары может быть не за горами. Другие обозреватели на рынке также уверены, что после ожидаемого многими повышения процентных ставок в декабре ФРС может занять выжидательную позицию в своей денежно-кредитной политике. Другими словами, центральный банк может замедлить темпы повышения процентных ставок в следующем году, что ограничит дальнейший рост доллара.

Между тем решение коалиции ОПЕК+ сократить совокупную добычу нефти начиная с января может поспособствовать уменьшению избытка предложения на нефтяном рынке.

По мнению портфельного менеджера Neuberger Berman Хакана Каи, нежелание инвесторов рисковать из-за геополитической ситуации стало основным фактором снижения цен на сырьевые товары. Он в настоящее время увеличивает фьючерсные позиции, которые принесут прибыль при росте цен на нефть и металлы.

“Я не помню года, когда мировая политика так сильно влияла на цены”, — отметил Каи.