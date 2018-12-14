МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Евро в пятницу протестировал вниз отметку в 75 рублей впервые с 23 ноября на фоне ощутимого снижения на международном валютном рынке форекс, следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.16 мск пятницы рос на 23 копейки — до 66,47 рубля, курс евро снижался на 18 копеек — до 75,05 рубля (уже опускался до 74,98 рубля), следует из данных Московской биржи.

К текущему моменту евро к доллару торгуется на рынке форекс на уровне 1,1291 доллара за евро против 1,1363 – уровня предыдущего закрытия торгов.

На мировом рынке на 13.07 мск курс евро к доллару снижался до 1,1294 доллара за евро с 1,1361 доллара на прошлом закрытии. Курс доллара к иене при этом снижался до 113,56 иены со 113,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,5%, до 97,56 пункта.

Участники торгов с пессимизмом восприняли данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в декабре упал до минимума более чем за 4 года в 51,3 пункта с 52,7 пункта в ноябре. Аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя до 52,8 пункта.

Кроме того, давление на настроения инвесторов продолжают оказывать новые прогнозы ЕЦБ по европейской экономике, опубликованные в четверг. Так, регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2018 года до 1,9% с 2%, на 2019 год — до 1,7% с 1,8%. Прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,7%. В 2021 году ожидается замедление роста до 1,5%.

Аналитики ING, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что евро не хватает "внутренних катализаторов" для роста.