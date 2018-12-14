МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу демонстрируют негативную динамику на фоне пессимизма на европейских и азиатских рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.04 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,8%, до 25155,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,57%, до 6959,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,54%, до 2609,68 пункта.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу в существенном минусе на фоне новых статданных из Китая, которые усилили опасения относительно перспектив экономики страны. Европейские фондовые индексы завершили торги снижением в пределах 1%.

Согласно официальным данным, объем промышленного производства в Поднебесной в ноябре вырос в годовом выражении на 5,4%, хотя месяцем ранее показатель вырос на 5,9%. Аналитики ждали сохранения темпов роста октября без изменений. А розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились в годовом исчислении на 8,1% против 8,6% в октябре. Это самый слабый темп роста показателя с 2003 года. Аналитики, напротив, ждали ускорения роста показателя до 8,8%.

На этом фоне так называемый "индекс страха" Уолл-стрит — индекс волатильности VIX — растет на 5,04% и находится на отметке в 21,69 пункта.

Помимо этого инвесторы оценивают корпоративные новости. Так, агентство Рейтер сообщило со ссылкой на собственное расследование, что компания Johnson & Johnson на протяжении десятилетий знала о присутствии опасного для здоровья асбеста в детской присыпке. Акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже падают в цене на 8%.