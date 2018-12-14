МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Основные европейские индексы завершили торги пятницы в "красной зоне", негативная макростатистика из Китая и еврозоны вызвала опасения у инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,47%, до 6845,17 пункта, французский CAC 40 — на 0,88%, до 4853,7 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 10865,77 пункта.

"Похоже, что сезонное ралли снова завершилось, данные о замедлении экономического роста по всему миру вновь вызывают опасения у инвесторов", — заявил агентству Рейтер аналитик IG Крис Бошам (Chris Beauchamp).

Так, рост объема промышленного производства в Китае в ноябре в годовом выражении замедлился до 5,4% с 5,9% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали сохранения темпов роста. Розничные продажи в стране в прошлом месяце показали самый слабый темп роста с 2003 года — на 8,1% против 8,6% в октябре при прогнозе роста на 8,8%.

Кроме того, исследовательская организация Markit Economics сообщила также ранее в пятницу, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в декабре снизился до 51,3 пункта с 52,7 пункта в ноябре. Аналитики при этом прогнозировали рост показателя, до 52,8 пункта.