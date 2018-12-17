МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Акции "Юнипро" и ММК теряют порядка 4% и 5% соответственно на фоне закрытия реестров акционеров на получение дивидендов, следует из динамики торгов на Московской бирже.

К 11.04 мск акции "Юнипро" дешевели на 4,24%, акции ММК — на 4,99%. При этом индекс Мосбиржи снижался на 0,03%.

"Согласно правилам торговли T+2, акции ММК и "Юнипро", по которым происходит дивидендная отсечка 18 декабря, уже в понедельник, 17 декабря, торгуются без дивидендов. Соответственно, мы наблюдаем на рынке провал бумаг на величину, близкую к ожидаемым выплатам", — прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.