МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Соцсеть Twitter в середине ноября устранила уязвимость, которую могли использовать для кражи некоторых персональных данных пользователей, а также заметил подозрительную активность из Китая и Саудовской Аравии, сообщил справочный центр соцсети.

"Нам стало известно о проблеме, связанной с одной из наших форм для связи со службой поддержки, которую владельцы учетных записей используют для того, чтобы сообщить Твиттеру о проблемах со своими учетными записями. Мы начали искать решение этой проблемы 15 ноября и устранили ее 16 ноября. Она позволяла посторонним лицам узнать код страны телефонных номеров пользователей, связанных с их учетными записями в Твиттере, а также узнавать о том, была ли их учетная запись заблокирована Твиттером", — говорится в сообщении.

Соцсеть блокирует учетную запись, если считает, что она взломана или нарушает правила Twitter или условия предоставления услуг. В соцсети также отмечают, что эта проблема не привела к полному раскрытию номеров телефонов или других личных данных.

"Мы непосредственно уведомили об этой проблеме людей, которых она, по нашим сведениям, затронула. Мы публикуем это общее уведомление, поскольку существует вероятность того, что она также могла повлиять на другие учетные записи, которые мы не можем идентифицировать", — отмечают в Twitter.

Во время расследования Twitter заметил некоторые подозрительные действия, касающиеся API (программный интерфейс приложения) соответствующей формы для связи со службой поддержки. "В частности, мы наблюдали большое количество запросов, исходящих от отдельных IP-адресов, расположенных в Китае и Саудовской Аравии. Хотя мы не можем наверняка утверждать о намерениях или атрибуции, не исключено, что некоторые из этих IP-адресов могут быть связаны с субъектами, получающими государственное финансирование", — отмечает соцсеть.

В этой связи администрация ресурса уведомила правоохранительные органы о результатах своего расследования.