МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (октябрь) 30,8 млрд долл 31,3 млрд долл (факт)
предв. AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -0,8% 3,6% (факт)
3:30 AUD Австралия — Экономический и бюджетный прогноз на середину года

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий 98,7

 

 
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации 105,4

 

 
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO 102

 

 
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (ноябрь) 1,265 млн 1,265 млн
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (ноябрь) -0,4%

 

 
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (ноябрь) 1,5%

 

 
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (ноябрь) 1,228 млн 1,234 млн
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (октябрь) 0,2% 0,3%
Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUR ММК — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 07.12.2018) 0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин) — див-д 2017 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) — див-д 2018

 

 

 RUR Юнипро — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 07.12.2018) 0,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) + 0,1110252759795 (фин) — див-д 2017 0,1110252759795 (9м2018) — див-д 2018