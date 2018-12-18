МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (октябрь)
|30,8 млрд долл
|31,3 млрд долл (факт)
|предв.
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-0,8%
|3,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Экономический и бюджетный прогноз на середину года
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|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
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|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий
|98,7
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|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации
|105,4
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|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO
|102
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|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
|1,265 млн
|1,265 млн
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (ноябрь)
|-0,4%
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|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (ноябрь)
|1,5%
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|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (ноябрь)
|1,228 млн
|1,234 млн
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,3%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUR
|ММК — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 07.12.2018)
|0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин) — див-д 2017
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) — див-д 2018
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|RUR
|Юнипро — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 07.12.2018)
|0,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) + 0,1110252759795 (фин) — див-д 2017
|0,1110252759795 (9м2018) — див-д 2018