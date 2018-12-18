МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Президент Украины Петр Порошенко заявил у себя на странице в Facebook, что совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение о предоставлении Украине гарантии по займам на сумму 750 миллионов долларов.

"Приветствую решение совета директоров Всемирного банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 миллионов долларов. Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетной институции нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности, в финансовом секторе", — написал Порошенко.

Гарантия для привлечения внешних займов через ВБ является финансовым инструментом банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ, сообщал ранее минфин Украины. Одним из условий утверждения гарантии является также достижение договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о финансировании.

Совет управляющих МВФ во вторник примет решение о выделении Украине дополнительной льготной кредитной линии на 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев.

При этом, фонд договорился о дополнительном кредитовании на уровне персонала еще 19 октября. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины относительно нового кредитного займа на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов.

Для того, чтобы соответствовать требованиям программы парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Принятие сбалансированного бюджета на 2019 год является одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ.