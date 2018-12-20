МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (нояб) 32,8 тыс 37,0 тыс (факт)
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (нояб) 26,1 тыс -6,4 тыс (факт)
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (нояб) 5,00% 5,1% (факт)
Предв. JPY Япония — Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии

 

 

 

 
Предв. JPY Япония — Решение по процентной ставке -0,10% -0,1% (факт)
9:30 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (нояб) 2,70% 2,30%
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (нояб) -0,40% 0,20%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (нояб) 2,20% 1,90%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (нояб) -0,50% 0,30%
15:00 GBP Великобритания — Число голосов за снижение ставки Банка Англии (дек) 0,00% 0,00%
15:00 GBP Великобритания — Число голосов за повышение ставки Банка Англии (дек) 0,00% 0,00%
15:00 GBP Великобритания — Число голосов за сохранение текущей ставки Банка Англии (дек) 9,00 9,00
15:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (дек) 435 млрд 435 млрд
15:00 GBP Великобритания — Решение по процентной ставке (дек) 0,75% 0,75%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 206 тыс 216 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (дек) 12,9 15,6
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (дек) 16,3

 

 
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (окт) -0,50% 0,20%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:00 RUR Ежегодная "большая" пресс-конференция президента России Владимира Путина

 

 

 

 
14:00 RUR ВВП (месячный) (г/г) 2,5% 2,0%
16:00 RUR Международные резервы Центрального банка (USD) 463,6 млрд

 

 

 

 

 RUR МегаФон — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUR Интер РАО — СД (вопрос избрания члена правления — руководителя блока стратегии и инвестиций компании, вопрос участия "Интер РАО" в других организациях)

 

 

 

 

 

 

 RUR КАМАЗ — СД (исполнение бизнес-плана группы за 10м2018, бизнес-план компании на 2019)

 

 

 

 

 

 

 RUR МРСК Северо-Запада — СД (вопрос избрания членов правления компании)

 

 

 

 

 

 

 RUR МТС — СД (бюджет МТС на 2019, одобрение крупной /более 100 млн долл/ сделки)

 

 

 

 

 

 

 RUR Роснефть — СД (статус реализации стратегии "Роснефть — 2022", план финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2020)

 

 

 

 