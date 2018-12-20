МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (нояб)
|32,8 тыс
|37,0 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (нояб)
|26,1 тыс
|-6,4 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (нояб)
|5,00%
|5,1% (факт)
|Предв.
|JPY
|Япония — Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии
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|Предв.
|JPY
|Япония — Решение по процентной ставке
|-0,10%
|-0,1% (факт)
|9:30
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (нояб)
|2,70%
|2,30%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (нояб)
|-0,40%
|0,20%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (нояб)
|2,20%
|1,90%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (нояб)
|-0,50%
|0,30%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов за снижение ставки Банка Англии (дек)
|0,00%
|0,00%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов за повышение ставки Банка Англии (дек)
|0,00%
|0,00%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов за сохранение текущей ставки Банка Англии (дек)
|9,00
|9,00
|15:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (дек)
|435 млрд
|435 млрд
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение по процентной ставке (дек)
|0,75%
|0,75%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|206 тыс
|216 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (дек)
|12,9
|15,6
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (дек)
|16,3
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|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (окт)
|-0,50%
|0,20%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:00
|RUR
|Ежегодная "большая" пресс-конференция президента России Владимира Путина
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|14:00
|RUR
|ВВП (месячный) (г/г)
|2,5%
|2,0%
|16:00
|RUR
|Международные резервы Центрального банка (USD)
|463,6 млрд
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|RUR
|МегаФон — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018
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|RUR
|Интер РАО — СД (вопрос избрания члена правления — руководителя блока стратегии и инвестиций компании, вопрос участия "Интер РАО" в других организациях)
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|RUR
|КАМАЗ — СД (исполнение бизнес-плана группы за 10м2018, бизнес-план компании на 2019)
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|RUR
|МРСК Северо-Запада — СД (вопрос избрания членов правления компании)
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|RUR
|МТС — СД (бюджет МТС на 2019, одобрение крупной /более 100 млн долл/ сделки)
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|RUR
|Роснефть — СД (статус реализации стратегии "Роснефть — 2022", план финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2020)
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