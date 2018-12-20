МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США в четверг не показывают единой динамики, с одной стороны инвесторы негативно отреагировали на итоги встречи Федрезерва, при этом поднимает настроение на рынках позитивная статистика по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.05 мск фьючерс на индекс DJIA опускался на 0,27%, до 23250 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,34%, до 6330,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 2497,38 пункта. Ранее в ходе торгов все три показателя демонстрировали рост.

Ранее в среду министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 15 декабря увеличилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч. Аналитики прогнозировали при этом рост показателя до 219 тысяч со значения предыдущей недели в 206 тысяч заявок.

Участники рынка продолжают отыгрывать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Декабрьское заседание регулятора проходило 18-19 декабря, по итогам встречи Федрезерв ожидаемо в четвертый раз в текущем году повысил базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых.

В то же время глава регулятора Джером Пауэлл сообщил, что ФРС ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо ранее планируемых трех. Снижение прогноза по темпам ужесточения монетарной политики в США в следующем году было воспринято рынками как признак замедления роста мировой экономики.