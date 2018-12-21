МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественным снижением индексов на фоне пессимизма на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,79%, до 2516,25 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,96%, до 1284,66 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,51%, до 25753,42 пункта, корейский KOSPI — на 0,07%, до 2061,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,69%, до 5467,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,11%, до 20166,19 пункта.

Исходя из текущей динамики рынков снижение индекса Shanghai Composite по итогам 2018 года может достичь 24%, а японского Nikkei 225 — 12%.

Участники торгов в Азии в пятницу распродавали акции вслед за инвесторами в США, где основные фондовые индексы в четверг потеряли до 2% на фоне не оправдавших ожиданий прогнозов Федрезерва и опасений по поводу принятия временного бюджета США. Трейдеры с пессимизмом восприняли принятое на текущей неделе решение американского Федрезерва о продолжении ужесточения денежной политики в стране, несмотря на признаки замедления роста мировой экономики.

Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл МакКарти (Michael McCarthy) сказал агентству Рейтер, что нисходящая спираль на рынках раскручивается сама по себе, и продажи порождают новые распродажи. По мнению эксперта, ключевым фактором, который влияет на поведение инвесторов, является негативный импульс.

В то же время рынки продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. В четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн подтвердил в четверг, что США и Китай планируют провести торговые переговоры в январе наступающего года. До этого о планах переговоров заявил глава американского минфина Стивен Мнучин. По его словам, обе стороны пытаются выработать соглашение к 1 марта.