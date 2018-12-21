МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в пятницу на фоне отказа мировых инвесторов от рисковых активов, о чем свидетельствуют распродажи на биржах США и Азии, следует из данных торгов.

По состоянию на 12.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,31%, до 6690,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,96%, до 4648,43 пункта, немецкий DAX — на 0,61%, до 1545,05 пункта.

Европейские инвесторы поддались пессимистичным настроениями вслед за трейдерами в США и Азии, которые распродавали акции компаний в ходе минувшей торговой сессии.

Мировые инвесторы продолжают отыгрывать принятое на текущей неделе решение американского Федрезерва о продолжении ужесточения денежной политики в стране, несмотря на признаки замедления роста мировой экономики. Кроме того, в четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку в нем не учитываются его требования по финансированию безопасности на границе. Документ должен быть подписан до конца пятницы, иначе федеральные учреждения могут приостановить работу из-за отсутствия принятого конгрессом финансирования.

"Рисковые настроения остаются слабыми на фоне опасений замедления роста мировой экономики, угрозы приостановки работы американских федеральных учреждений перед праздниками и геополитических рисков", — сказал агентству Рейтер стратег Maybank Кристофер Вонг (Christopher Wong).

В то же время участники торгов обратили определенное внимание на внутреннюю статистику. Так, исследовательская компания Gfk сообщила до открытия торгов, что индекс доверия потребителей к экономике Германии в январе 2019 года сохранился на уровне декабря в 10,4 пункта, хотя аналитики ожидали снижения индикатора до 10,3 пункта. Кроме того, национальное статистическое бюро Великобритании сообщило, что ВВП Великобритании в третьем квартале 2018 года, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1,5%, а в квартальном — на 0,6%, что совпало с прогнозами аналитиков.