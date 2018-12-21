МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению в пятницу днем, стоимость нефти марки Brent впервые с 12 сентября 2017 года опустилась ниже 54 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.47 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,2%, до 53,7 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,63%, до 45,59 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов цены на нефть обеих марок росли.

По словам стратега брокерской компании PVM Oil Associates Стивена Бреннока (Stephen Brennock), мнение которого приводит агентство Рейтер, на нефтяном рынке сохраняются "медвежьи" настроения из-за риска переизбытка коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР в 2019 году.

При этом трейдеры находятся в ожидании публикации целевых уровней сокращения добычи странами-участниками соглашения ОПЕК+. В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что организация огласит эти данные в пятницу, чтобы внести ясность по параметрам сделки на фоне снижения цен на нефть. По данным источника агентства, страны ОПЕК будут сокращать добычу на 3% от уровня октября 2018 года, а не на 2,5%, как обозначалось ранее.