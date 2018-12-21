МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться днем в пятницу, стоимость нефти марки Brent впервые с 5 сентября 2017 года опустилась ниже 53 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Что нужно знать об ОПЕК

По состоянию на 14.27 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,93%, до 53,3 доллара за баррель, ранее показатель достигал минимальной отметки в 52,92 доллара. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,85%, до 45,49 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, на нефтяном рынке сохраняются "медвежьи" настроения из-за риска переизбытка коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР в 2019 году.

Трейдеры также находятся в ожидании публикации целевых уровней сокращения добычи странами-участниками соглашения ОПЕК+. В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что организация огласит эти данные в пятницу, чтобы внести ясность по параметрам сделки на фоне снижения цен на нефть. По данным источника агентства, страны ОПЕК будут сокращать добычу на 3% от уровня октября 2018 года, а не на 2,5%, как обозначалось ранее.