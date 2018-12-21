МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться днем в пятницу, стоимость нефти марки Brent впервые с 5 сентября 2017 года опустилась ниже 53 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.27 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,93%, до 53,3 доллара за баррель, ранее показатель достигал минимальной отметки в 52,92 доллара. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,85%, до 45,49 доллара за баррель.
По мнению аналитиков, на нефтяном рынке сохраняются "медвежьи" настроения из-за риска переизбытка коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР в 2019 году.
Трейдеры также находятся в ожидании публикации целевых уровней сокращения добычи странами-участниками соглашения ОПЕК+. В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что организация огласит эти данные в пятницу, чтобы внести ясность по параметрам сделки на фоне снижения цен на нефть. По данным источника агентства, страны ОПЕК будут сокращать добычу на 3% от уровня октября 2018 года, а не на 2,5%, как обозначалось ранее.