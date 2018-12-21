МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Европейские фондовые индексы, снижавшиеся в ходе торговой сессии, завершили торги пятницы в слабом плюсе, получив стимул от комментариев главы Федерального резервного банка Нью-Йорка и накануне длительных рождественских праздников, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,14%, до 6721,17 пункта, французский CAC 40 — на 0,04%, до 4694,38 пункта, немецкий DAX — на 0,21%, до 10633,82 пункта. Общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся в плюсе на 0,03% после достижения минимума с ноября 2016 года в ходе торгов.

Следующие три торговых дня (24, 25 и 26 декабря) большинство европейских бирж будут закрыты в связи с рождественскими праздниками. В полном объеме торги возобновятся лишь в следующий четверг.

Джон Уильямс (John Williams), руководитель Федерального резервного банка Нью-Йорка, заявил, что ФРС может пересмотреть свои прогнозы по повышению ставки. Эти комментарии ослабили опасения инвесторов по поводу планов американского Центробанка на фоне замедления темпов развития экономики США.

"Это была тяжелая неделя для фондовых бирж, так как инвесторы были обеспокоены состоянием глобальной экономики, однако комментарии Джона Уильямса помогли слегка ослабить опасения", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Маддена (David Madden).