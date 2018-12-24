МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов в понедельник не изменяется к доллару, торгуясь вблизи четырехмесячного минимума по отношению к американской валюте, в свете возобновления обсуждения выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без заключения специального соглашения, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 13.49 мск курс фунта стерлингов к доллару не изменялся по сравнению с курсом предыдущего закрытия, оставаясь на уровне 1,2645 доллара за фунт. Ранее в декабре фунт достиг минимальной за четыре месяца отметки в 1,2477 доллара и продолжает торговаться в узком диапазоне из-за неопределенности ситуации с Brexit.

Курс евро к доллару поднимался при этом до 1,1404 доллара за евро с 1,1370 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене снижался до 111,12 иены со 111,26 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,23%, до 96,73 пункта.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. Но, как сообщило издание Financial Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сократила рождественские каникулы кабинета министров, созвав всех на заседание на тему Brexit без соглашения 2 января. Один из министров заявил газете, что это заседание нужно "чтобы доказать, что мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к худшему".

Изначально голосование в британском парламенте было запланировано на 11 декабря. Однако после трех дней дебатов Мэй выступила с заявлением, в котором признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более поздний срок. Лидер палаты общин Андреа Лидсом заявила, что парламент возобновит дебаты о соглашении с ЕС 9 января.

"Мы видели приличный отскок в фунте (против доллара), но это больше говорит о слабости доллара, чем об укреплении фунта", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Societe Generale Элвина Тэна (Alvin Tan), который прокомментировал укрепление фунта против доллара на прошлой неделе. По мнению аналитика, этот рост не означала реального разворота динамики.