МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Рубль вечером повышался к доллару и в меньше степени — к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе выше отметки 1,14 доллара.

Пик налогового периода декабря, приходящийся на текущую неделю, компенсирует внешний негатив.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.47 мск снижался на 49 копеек — до 68,35 рубля, курс евро — на 22 копейки до 78,01 рубля.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль днем повышался против доллара и в меньшей степени к евро, отыгрывая попытки закрепления европейской валюты на форексе выше отметки 1,14 доллара.

Снижение рынка нефти в район минимума с сентября 2017 года — ниже 53 долларов за баррель происходит на фоне опасений инвесторов в эффективности плана ОПЕК+ по балансировке рынка нефти.

Бюджетный кризис в США также понижает спрос на рисковые активы на мировых площадках. В субботу верхняя палата конгресса страны не пришла к решению по бюджету. Камнем преткновения стало требование президента США Дональда Трампа согласовать в рамках бюджета 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Однако солидная поддержка рублю приходит от пика налогового периода, приходящегося на текущую неделю. Эксперты оценивают в один триллион рублей объем средств, которые банки перечислят в бюджет на неделе. Это поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

В итоге, доллар и евро снижались на 0,4-0,8%. Рублевая цена нефти сползла до уровня 3,6 тысячи рублей за баррель сорта Brent, обновив многомесячный минимум.

ПРОГНОЗЫ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 67,7-68,9 рубля, евро – в коридоре 77,2-78,6 рубля, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Пара доллар/рубль стремилась в понедельник к поддержке 68,3, пара евро/рубль находилась чуть ниже сопротивления 78,3, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Пока что поддержку российской валюте оказывает налоговый период, пик которого приходится на вторник, после чего при отсутствии позитивных внешних факторов рубль может вернуться к снижению", — добавила она.