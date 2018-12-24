МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. Формат сотрудничества операторов связи по развитию сетей 5G в РФ не определен, обсуждение продолжается, заявили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".

Ранее в понедельник замглавы Минкомсвязи Олег Иванов сказал журналистам, что операторы достигли договоренности о создании единого инфраструктурного оператора для развития 5G. По его словам, в будущем предполагается отдать единому оператору частоты выше 6 ГГц, включая диапазон 4800-4990 МГц, который в понедельник Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила неопределенному кругу лиц для локальных зон.

В то же время, операторы ранее называли наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями и требует работы по высвобождению. "Мегафон", который с "Ростелекомом" создает СП для развития 5G и приглашает присоединиться остальных игроков, говорил, что задачей СП будет работа с регулятором по освобождению этого диапазона и выделению его для 5G.

Как заявили в "Мегафоне", решение о сотрудничестве с операторами в этой сфере еще не принято. "Задачу высвобождения спектра придется решать сообща, фактически сформировав коллективного переговорщика для работы с действующими пользователями. Вместе с тем, формат и детали сотрудничества операторов для диапазона 3,4–3,8 ГГц еще не определен до конца и обсуждается между операторами. Все будет зависеть от глубины технологического объединения инфраструктуры, а также решения открытых вопросов коммерческого и технического содержания", — сказали в компании.

"Именно поэтому Союз ЛТЕ (объединяет "большую четверку" и "Ростелеком" — ред.) предлагал Минкомсвязи отложить принятие сегодняшнего решения ГКРЧ, так как оно противоречит самому подходу объединенного оператора для полосы 3,4–3,8 ГГц. К сожалению, в финальной версии решения ГКРЧ с учетом позиции силовых ведомств нет наиболее привлекательного для нас диапазона 3,4–3,8 ГГц. Диапазон 4800–4990 МГц не является приоритетным для нас и может рассматриваться только в крайнем случае", — добавили в пресс-службе "Мегафона".

Допуск к частотному распределению неограниченного круга лиц для локального покрытия в компании считают спорным подходом. "Это может привести к помехам между такими сетями, чрезмерной сегментации ресурса и исключит возможность построения полноценных сетей 5G и реализации планов цифровой экономики", — сказали в компании.