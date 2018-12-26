МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром не показывают единой динамики после обвала в понедельник на 6% на фоне волатильности фондовых рынков, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.55 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,1% — до 50,72 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,52% — до 42,75 доллара за баррель. Во вторник торги фьючерсами на нефть были закрыты в связи с празднованием Рождества.

В понедельник стоимость нефти обеих марок рухнула примерно на 6% на фоне обвала фондовых рынков. Американские индексы упали на 2,2-2,9% из-за бюджетного кризиса в США.

Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Камнем преткновения является требование президента США Дональда Трампа выделить 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы в конгрессе отказываются согласовать выделение этих средств.

Во вторник Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса ("шатдаун") продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены.

В связи с рождественскими праздниками во вторник биржи США и Европы были закрыты. Американские рынки откроются в среду, а европейские – в четверг. В связи с праздниками объем торгов на нефтяном рынке невысок.