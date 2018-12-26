МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к иене и евро не показывает единой динамики в среду утром, на стоимости валюты сказывается слабый объем торгов в связи с празднованием католического Рождества, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.21 мск курс евро к доллару рос до 1,1405 доллара за евро с 1,1394 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене поднимался до 110,36 иены со 110,29 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 96,59 пункта.

Во вторник рынки США и Европы были закрыты на рождественские праздники. При этом американские рынки откроются уже в среду, тогда как европейские останутся закрыты до четверга. В связи с малым объемом торгов котировки меняются без единой динамики.

Негатив на мировые рынки добавляет бюджетный кризис в США. В минувшую субботу на последнем перед рождественскими праздниками заседании демократы в сенате США не согласились утвердить вариант бюджета. Камнем преткновения является требование президента США Дональда Трампа согласовать в рамках этого документа 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Аналитики отмечают и более глобальные факторы для американской валюты. "Ослабление роста экономики США и политические споры являются негативным фактором для доллара, и мы ожидаем его дальнейшее ослабление. По моим ожиданиям, больше всего выгоды от глобального ухода от риска получит иена", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Bank of Singapore Сима Мо Сена (Sim Moh Siong).