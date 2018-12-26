МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам немного поднимается в среду днем перед открытием бирж США, которые были закрыты на рождественские праздники, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.48 мск курс евро к доллару снижался до 1,1386 доллара за евро с 1,1394 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене поднимался до 110,53 иены со 110,29 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,17%, до 96,72 пункта.

Во вторник рынки США и Европы были закрыты на рождественские праздники. При этом американские рынки откроются уже в среду, тогда как европейские останутся закрыты до четверга.

Главным фактором на рынках остается бюджетный кризис в США, который уже привел к падению американских бирж в понедельник на 2,2-2,9%. В минувшую субботу на последнем перед рождественскими праздниками заседании демократы в сенате США не согласились утвердить вариант бюджета. Камнем преткновения является требование президента США Дональда Трампа согласовать в рамках этого документа 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Во вторник президент Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса ("шатдаун") продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.