МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов среды опустились, кроме индекса Японии, слабые праздничные торги и риски из США сдержали рынки Азии, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,26% — до 2498,29 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 1279,79 пункта. Корейский KOSPI уменьшился на 1,31% — до 2028,01 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся при этом на 0,89%, до 19327,06 пункта.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в среду в связи с праздниками. По итогам торгов понедельника гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,4% — до 25651,38 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,48% — до 5493,8 пункта.

Биржи США и Европы во вторник были закрыты на рождественские праздники. Американские рынки откроются в среду, европейские — в четверг. В связи с праздниками объем торгов в Азии был снижен.

Неопределенность из США сдерживала индексы региона. В минувшую субботу на последнем перед рождественскими праздниками заседании демократы в сенате США не согласились утвердить бюджет. Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Японский индекс Nikkei 225 закрылся ростом в рамках коррекции после того, как потерял 5% во вторник на фоне рисков из США и укрепления иены. Более дорогая национальная валюта негативно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, снижая их доход в долларах.