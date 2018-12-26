МОСКВА, 26 дек — Dow Jones. В течение праздников Barron's собирается посмотреть в будущее – как краткосрочное, так и долгосрочное. Сегодня редакция Barron's назвала акции, которым будет отдавать предпочтение в 2019 году.

Alphabet

Владелец Google продолжает увеличивать квартальную выручку 20%-ными темпами. При этом его годовые продажи превышают 100 млрд долларов.

Акции Alphabet второй год подряд вошли в десятку предпочтительных бумаг Barron's на следующие 12 месяцев. Это связано с тем, что они по-прежнему обладают высоким потенциалом роста благодаря доминирующей на рынке и высокорентабельной платформе интернет-поиска компании. Кроме того, вскоре начнут окупаться Waymo и другие бизнесы Alphabet.

С мультипликатором 23х к прогнозной прибыли за следующий год акции выглядят оцененными разумно.

Bank of America

Акции Bank of America торгуются с мультипликатором менее 9х к оценочной прибыли на акцию за следующий год.

Опасения насчет экономики и финансовых рынков привели к массовым продажам акций крупных банков в этом квартале.

Однако Bank of America обладает успешной франшизой в потребительском банкинге и бизнесом по управлению состояниями, а также успешной командой менеджеров. Банк сможет увеличивать прибыль даже при замедлении роста экономики и сохранении волатильности на рынках.

Кроме того, в Bank of America верит Уоррен Баффетт. Его Berkshire Hathaway владеет бумагами банка примерно на сумму 22 млрд долларов.

Chevron

Акции Chevron имеют дивидендную доходность в 3,9%.

Несмотря на почти 40%-ное падение цен на нефть в текущем квартале, эта нефтегазовая компания не планирует менять размер выплат в следующем году.

Chevron обладает сильным балансом и привлекательной базой активов по всему миру. Недавно она завершила строительство новых мощностей для производства СПГ в Австралии и обладает прочными позициями в Пермском бассейне на юго-западе США.

Это обещает компании прибыльный год даже в том случае, если цены на нефть продолжат падать. Любое же восстановление цен на нефть может привести к росту акций.

— Автор Nick Jasinski, nicholas.jasinski@barrons.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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