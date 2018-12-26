МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Рубль днем умеренно снижался к доллару и к евро, несмотря на попытки рынка нефти отскочить вверх, оттолкнувшись от психологически значимого уровня 50 долларов за баррель.

Прохождение пика налогового периода декабря в РФ, приходящегося на текущую неделю, ослабило поддержку рублю, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.19 мск повышался на 61 копейку — до 69,27 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 78,82 рубля. Ранее в среду доллар поднимался до 69,42 рубля, евро — до 79,09 рубля — до максимумов с сентября.

РУБЛЬ ТЕРЯЕТ В ВЕСЕ

Рубль днем снижался против доллара и евро, отыгрывая сохранение рисков для валют развивающихся экономик на фоне опасности ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США.

При этом стоимость нефти, дойдя до психологически значимого уровня 50 долларов за баррель, пытается корректироваться вверх после затяжного падения, отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

С 13 декабря, когда нефть уверенно ушла ниже круглой отметки, она подешевела уже почти на 18%. Словесные интервенции отчасти поддерживают коррекцию нефти вверх, отмечают аналитики. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев по итогам общения с министрами энергетики РФ Саудовской Аравии и ОАЭ заявил, что ОПЕК+ на встрече в январе подтвердит намерения выполнять условия декабрьского соглашения.

Поддержка российской валюте уменьшилась после прохождения пика налогового периода декабря. Близость психологически значимых — круглых уровней (70 рублей по доллару и 80 рублей по евро) провоцирует спекулянтов на попытки их тестирования, говорит Марчена.

В итоге доллар и евро повышались днем на 0,7-0,9%. Рублевая цена нефти колебалась около уровня 3,55 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

ФРС допустила стратегическую ошибку, придерживаясь слишком жесткой ДКП, особенно в части количественного ужесточения, рассуждает Джон Харди из Saxo Bank.

"Эта "ястребиная" позиция американского регулятора подпитывает глобальный риск на фоне опасений снижения ликвидности доллара США, что выливается в падение цен на нефть и в слабость рубля. Санкции – стабильно негативный фактор для рубля, который становится более значительным только в случае угрозы новых санкций", — добавил он.

В сравнении с масштабами обвала нефти ослабление российской валюты в последние дни выглядело вполне скромным, рассуждает Михаил Мащенко из компании eToro.

Но это не значит, что рублю не грозит более агрессивная девальвация, которая произойдет, если Brent продолжит снижаться под ключевой отметкой 50 долларов за баррель, добавил он.