МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Индексы Уолл-стрит растут в последние минуты торгов среды на 4-5% в рамках коррекции после того, как в понедельник опустились до минимума с весны 2017 года на фоне бюджетного кризиса в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.46 мск, промышленный индекс Dow Jones вырос на 4,3%, до 22729,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 5,08%, до 6507,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 4,27%, до 2451,52 пункта.