МОСКВА, 27 дек —ПРАЙМ. Акции российского производителя алюминия "Русал" на Гонконгской фондовой бирже в четверг поднимаются почти на 7% на фоне новостей об отставке главы совета директоров компании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.09 мск ценные бумаги росли в цене на 6,96%, до 2,46 гонконгского доллара.

В среду "Русал" сообщил, что председатель совета директоров Маттиас Варниг ушел в отставку. Планируется, что преемник Варнига будет избран на следующем заседании совета директоров 27 декабря.

"Русал" в апреле попал под санкции США наряду с другими компаниями, подконтрольными Олегу Дерипаске, — группой "ГАЗ", "Русскими машинами", "Базовым элементом", "Евросибэнерго" и En+ Group. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

Минфин США в середине декабря сообщил, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней при выполнении ряда условий. В частности, в рамках соглашения Варниг должен был уйти в отставку. Новым председателем станет один из независимых неисполнительных директоров "Русала".