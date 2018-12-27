МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ

 

 

 

 
14:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,426 млн

 

 
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 214 тыс 217 тыс
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (декабрь) 135,7 133,7
18:00 USD США — Продажи нового жилья (ноябрь) 544 тыс 560 тыс
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (ноябрь) -8,9% 2,9%
Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.12) 464,9 млрд долл (на 14.12)

 

 

 

 

 RUB Газпром — СД (согласование сделки по предоставлению ПАО гарантии компании Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg, вопрос о реорганизации негосударственного пенсионного фонда Газфонд)

 

 

 

 

 

 

 RUB Мостотрест — СД (одобрение генерального договора о факторинговом обслуживании)

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Юга — СД (кредитный план на 1кв2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB РУСАЛ — СД (определение кандидатуры председателя СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB ТГК-14 — СД (кредитный план на 1кв2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB Транснефть — СД (корректировка долгосрочной программы развития)

 

 

 

 