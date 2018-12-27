МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|12:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
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|14:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,426 млн
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|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|214 тыс
|217 тыс
|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (декабрь)
|135,7
|133,7
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (ноябрь)
|544 тыс
|560 тыс
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (ноябрь)
|-8,9%
|2,9%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.12)
|464,9 млрд долл (на 14.12)
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|RUB
|Газпром — СД (согласование сделки по предоставлению ПАО гарантии компании Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg, вопрос о реорганизации негосударственного пенсионного фонда Газфонд)
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|RUB
|Мостотрест — СД (одобрение генерального договора о факторинговом обслуживании)
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|RUB
|МРСК Юга — СД (кредитный план на 1кв2019)
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|RUB
|РУСАЛ — СД (определение кандидатуры председателя СД)
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|RUB
|ТГК-14 — СД (кредитный план на 1кв2019)
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|RUB
|Транснефть — СД (корректировка долгосрочной программы развития)
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