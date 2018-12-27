МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг на Лондонской фондовой бирже (LSE) торгуются преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

Во вторник и среду на Лондонской бирже не было торгов в связи с празднованием Рождества. По состоянию на 11.27 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,53% — до 6,02 доллара, "Лукойла" — снижалась на 1,24%, до 71,11 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,69%, до 166,15 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,09%, до 4,39 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 3,56%, до 25,02 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшалась на 1,02% — до 1,12 доллара, Сбербанка — росла на 0,7%, до 10,81 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 1,85%, достигнув 14,82 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,61% — до 18,82 доллара, "Северстали" — дешевели на 1,47%, до 13,41 доллара, НЛМК — на 0,54%, до 22,12 доллара.

Цена расписок "Магнита" опускалась на 0,63% — до 12,69 доллара, "Ленты" — увеличивалась на 1,23%, до 3,1 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,57% — до 2,28 доллара.