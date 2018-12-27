МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в четверг днем после сильного удорожания в среду, свидетельствуют данные торгов. Нефть марки WTI теряет в стоимости уже более 3% вслед за аналогичным удешевлением Brent.

По состоянию на 12.34 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,11% — до 45,16 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,44% — до 53,39 доллара за баррель. Днем ранее нефть Brent подорожала на 8%, WTI — на 7%.