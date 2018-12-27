МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к иене в четверг днем опускается в рамках коррекции после роста примерно на 0,9% днем ранее на фоне общего укрепления американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.01 мск курс евро к доллару рос до 1,1399 доллара за евро с 1,1353 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене снижался до 110,84 иены со 111,37 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,25%, до 96,8 пункта.

Днем ранее доллар получил поддержку на внутренних новостях. В среду глава комитета экономических советников при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл сохранит свою должность, несмотря на недовольство его работой президента страны Дональда Трампа. Экономический советник уточнил, что Пауэлл "с вероятностью в 100%" продолжит работу.

"Многие игроки на рынке ожидают, что доллар, вероятнее всего, опустится к иене в начале следующего года, так как уже выстраиваются факторы, которые могут поддержать настроение ухода от риска или спровоцировать продажу доллара", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитиков Mizuho Bank.

Традиционно иена считается более безопасным активом, спрос на который растет в случае увеличения глобальных рисков и волатильности.

Позднее в четверг инвесторы ожидают данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 22 декабря, а также о продажах новых домов в стране в ноябре. Кроме того, аналитическая компания Conference Board обнародует данные индекса доверия потребителей в стране в декабре.