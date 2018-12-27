МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику в ходе своей первой торговой сессии после Рождества, инвесторы обеспокоены рядом экономических факторов, в числе которых — возможное замедление темпов роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж и комментарии экспертов.

По состоянию на 14.35 мск британский индекс FTSE 100 терял 0,94%, до 6623,25 пункта, французский CAC 40 — 0,12%, до 4620,97 пункта, немецкий DAX — 1,76%, до 10446,71 пункта.

Во вторник и среду европейские биржи были закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Индексы завершили предпраздничные торги в минусе на фоне ситуации с бюджетом США.

При этом позитивная динамика американских фондовых бирж не оказала поддержку европейским индексам. "Устойчивость этого ралли (индексов Уолл-стрит — ред.) сомнительна из-за растущих опасений по поводу экономического роста в следующем году", — сказала агентству Рейтер рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang).

По словам эксперта, перспективы мировой экономики "остаются туманными" из-за политической и экономической неопределенности, связанной с торговой войной США и Китая, выходом Великобритании из ЕС (Brexit), частичным "закрытием правительства" в США и ужесточением монетарной политики Федрезерва.