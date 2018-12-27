МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила темпы роста в четверг вечером на фоне резкого снижения мировых фондовых индексов и ослабления курса доллара к основным валютам, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 18.41 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,65 доллара, или на 0,52%, до 1276,4 доллара за тройскую унцию. Показатель остается у максимальных уровней с июня. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 1,15%, до 15,275 доллара за унцию.

"Золото торгуется у максимумов за полгода… инвесторы учитывают все риски, несмотря на то, что вчера мы наблюдали "звездное" ралли на фондовых рынках", — приводит агентство Market Watch мнение аналитика Think Markets Наима Аслама (Naeem Aslam).

Золото, которое традиционно считается безопасным активом, растет в цене на фоне негативной динамики мировых фондовых рынков. Основные американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов четверга на 2-2,2%, биржи Европы — на 1-2,8%.

Дополнительную поддержку котировкам драгметалла оказывает дешевеющий к основным мировым валютам курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,48%, до 96,59 пункта. Ослабление американской валюты позитивно влияет на стоимость золота, которое становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.