МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Основные биржи Европы завершили торги четверга отрицательной динамикой на фоне обеспокоенности из-за ожидаемого замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE снизился на 1,38%, до 6593,46 пункта, французский CAC 40 — на 0,6%, до 4598,61 пункта, немецкий DAX — на 2,3%, до 10388,92 пункта.

"Мы видим сочетание общей нервозности, опасений относительно (замедления глобального экономического — ред.) роста и неопределенности вокруг Brexit. Ликвидность в Европе очень низка, а политические риски становятся все более серьезными", — отметил в интервью агентству Блумберг аналитик банка Joh Berenberg Gossler & Co. Ульрих Урбан (Ulrich Urbahn).

С осени на глобальных рынках укрепляются опасения относительно замедления роста мировой экономики. Так, Международный валютный фонд (МВФ) в октябре снизил прогноз роста мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентных пункта — до 3,7%. Затем в ноябре понизила оценку роста мирового реального ВВП и Еврокомиссия, теперь ЕК ожидает роста на 3,7% в текущем году и на 3,5% в следующем, хотя ранее прогнозировала рост на 3,9% ежегодно.

Дополнительное давление на европейские индексы оказывает ситуация вокруг бюджета США. Ряд федеральных ведомств страны частично остановил работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами. Ожидается, что конгресс США вернется к рассмотрению бюджета в четверг.