МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, растут в пятницу вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15% — до 2486,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1264,3 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,09% — до 25502,87 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,72%, до 2043,08 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,53% — до 5626,6 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,41% — до 19995,92 пункта.

"Улучшение настроений в США обеспечило рынкам Азии поддержку в ходе торгов к завершению недели", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика IG Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan). При этом эксперт отмечает, что "к концу года картина остается смешанной".

Американские индексы на этой неделе демонстрируют высокую волатильность. В начале недели они рухнули примерно на 2-3%, после чего закрылись на рождественские праздники. В среду американские биржи подскочили почти на 5-6%, затем в ходе торгов четверга коррекционно снижались, однако в итоге закрылись в плюсе на 0,4-1,1%.

Японский индекс Nikkei 225 при этом снижается после роста на 4% по итогам торгов четверга. Коррекционному снижению способствует слабая статистика — безработица в стране в ноябре неожиданно выросла до 2,5%, хотя аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне октября в 2,4%.