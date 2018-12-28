МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются на 2% в рамках коррекции после того, как днем ранее снижение котировок достигало 5% на фоне динамики бирж США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,84% — до 53,7 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,33% — до 45,65 доллара за баррель. В четверг снижение стоимости Brent достигало 5%, WTI — 4%.

Удешевление нефти было вызвано снижением фондовых бирж США в ходе торгов четверга на фоне бюджетного кризиса в стране. Сенат США не стал рассматривать бюджет в четверг и соберется только 2 января, что автоматически продлевает приостановку работы ряда федеральных ведомств ("шатдаун") без утвержденного финансирования.

В минувшую субботу на последнем заседании перед рождественскими праздниками демократы в сенате США не согласились утвердить вариант бюджета. Камнем преткновения является требование президента Дональда Трампа согласовать в рамках этого документа 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы говорят, что стена не решает проблему, и отказываются согласовать выделение таких средств.

"На данный момент фондовый рынок и нефтяной рынок будут перекликаться друг с другом", — цитирует агентство Рейтер мнение сырьевого аналитика Kiwoom Securities в Сеуле Ан Еа-Ха (Ahn Yea-Ha).

При этом данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов "черного золота" в США за прошлую неделю не оказывают значительного давления на котировки. Согласно данным API, за неделю по 21 декабря коммерческие запасы нефти в США неожиданно выросли на 6,9 миллиона баррелей. Позднее в пятницу станут известны официальные данные от министерства энергетики США. Аналитики полагают, что показатель сократился на 2,9 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 438,6 миллиона баррелей.