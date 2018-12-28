МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к основным мировым валютам в пятницу днем, трейдеры оценивают новости о том, что сенат США не рассматривал в четверг проект бюджета, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.13 мск курс евро к доллару рос до 1,147 доллара за евро с 1,142 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене опускался до 110,2 иены со 111 иен за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 96,22 пункта.

Инвесторы продолжают следить за развитием бюджетного кризиса в США. Американский сенат в четверг не стал рассматривать бюджет и соберется только 2 января, что автоматически продлевает приостановку работы ряда федеральных ведомств ("шатдаун") без утвержденного финансирования.

В минувшую субботу на последнем заседании перед рождественскими праздниками демократы в сенате США не согласились утвердить вариант бюджета. Камнем преткновения является требование Трампа согласовать в рамках этого документа 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы говорят, что стена не решает проблему, и отказываются согласовать выделение таких средств.