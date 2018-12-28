МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу умеренно прибавляют в стоимости на фоне повышенной волатильности американского фондового рынка, при этом корпоративные новости позитивнее макроэкономических и государственных, что в моменте поддерживает рынок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.41 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,12%, до 23165,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 6585,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 2494,09 пункта.

Всю неделю на биржах США наблюдалась высокая волатильность: перед католическим Рождеством индексы опустились до минимума за 1,5 года, затем в среду подскочили на 5-5,8%. В четверг большую часть торговой сессии индексы снижались, а в пятницу снова демонстрируют позитивную динамику, хотя и слабую.

Трейдеры обратили внимание на новости компании Tesla. Автопроизводитель ввел в совет директоров двух независимых членов — сооснователя Oracle Corp. Ларри Эллисона и HR-директора Walgreens Boots Alliance Кэтлин Уилсон-Томпсон. Это являлось требованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая в середине октября заподозрила компанию в мошенничестве. Акции Tesla на этих новостях растут на 2,02%.

Как отмечает инвестиционный стратег Lombard Odier Investment Managers Шарль Сен-Арно (Charles St Arnaud), чьи слова приводит газета The Wall Street Journal, колебания фондового рынка вызваны сохранением опасений относительно ожидаемого замедления роста мировой экономики. Кроме того, негатив на рынках ещё не исчез, что связано с приостановкой работы ряда федеральных ведомств США, считает эксперт.

Ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами. Сенат США не стал рассматривать в четверг бюджет и соберется теперь только 2 января.