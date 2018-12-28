МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) положительной динамикой, кроме "Газпром нефти", "Ленты" и "Северстали", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,9%, до 6,06 доллара, "Лукойла" — на 2,52%, до 71,66 доллара, "Новатэка" — на 2,43%, до 168,8 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,07%, до 4,39 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,61%, до 24,5 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,43%, до 18,66 доллара, НЛМК — на 1,77%, до 22,4 доллара, "Северстали" — снизилась на 0,22%, до 13,54 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,18%, до 1,1 доллара, Сбербанка — на 1,12%, до 10,81 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 0,27%, до 15,04 доллара.

Расписки "Магнита" выросли в цене на 1,73%, до 12,62 доллара, "Ленты" — подешевели на 0,16%, до 3,1 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" увеличилась на 1,43%, достигнув 2,27 доллара.