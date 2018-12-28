МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Основные европейские биржи завершили пятничные торги ростом вслед за динамикой индексов США, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ожидают, что следующий год окажется успешным для фондового рынка Европы.

По итогам торгов британский FTSE вырос на 2,27%, до 6733,97 пункта, французский CAC 40 — на 1,74%, до 4678,74 пункта, немецкий DAX — на 1,71%, до 10558,96 пункта.

Биржи США в пятницу растут, волатильность фондового рынка из-за бюджетного кризиса в стране сохраняется. Перед католическим Рождеством индексы опустились до минимума за 1,5 года, затем в среду подскочили на 5-5,8%. В четверг большую часть торговой сессии индексы снижались, а в пятницу снова демонстрируют позитивную динамику.

При этом прогнозы аналитиков относительно состояния европейских рынков в следующем году позитивны. "Я думаю, что если мы запустим механизм отказа от привязки к слабеющему доллару, у рынков акций за пределами США будет хороший 2019 год", — сказал агентству Рейтер аналитик Raymond James Крис Бейли (Chris Bailey).

Эксперт также отметил, что в следующем году в Европе ожидается заметный рост корпоративных доходов. "Для европейских компаний совокупный рост прибыли может составить 8,5%, что больше чем у компаний (американского индекса широкого рынка — ред.) S&P 500. Это сдвиг системы", — подчеркнул Бейли.