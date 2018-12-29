МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Ниже представлены курсы обмена наличной валюты в некоторых банках Москвы.

 

Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы
БанкВалютаПокупкаПродажа
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ USD 65,500 73,500
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ EUR 75,500 83,500
Росбанк USD 67,000 71,000
Росбанк EUR 77,000 81,000
Райффайзенбанк USD 66,800 70,950
Райффайзенбанк EUR 76,150 80,900
Райффайзенбанк GBP 84,850 90,150
Райффайзенбанк CHF 67,650 71,900
Райффайзенбанк SEK /10/ 73,700 78,300
Райффайзенбанк JPY /100/ 60,450 64,250
Банк Открытие USD 67,900 70,900
Банк Открытие EUR 77,900 80,900
Банк Открытие GBP 86,000 90,400
Банк Открытие CHF 69,200 72,600
Сбербанк РФ USD 67,780 70,900
Сбербанк РФ EUR 77,510 81,140
Сбербанк РФ GBP 83,680 92,340
Сбербанк РФ CHF 67,150 73,640
Сбербанк РФ JPY /100/ 60,020 65,670
МОРСКОЙ Банк USD 69,210 69,900
МОРСКОЙ Банк EUR 79,260 80,040
МНХБ USD 68,250 70,250
МНХБ EUR 78,000 80,250
Собинбанк USD 68,000 71,000
Собинбанк EUR 78,000 81,000
ВТБ USD 67,650 71,200
ВТБ EUR 77,750 81,300
Транскапиталбанк USD 67,400 71,400
Транскапиталбанк EUR 77,600 81,600
Транскапиталбанк GBP 84,000 92,000
Транскапиталбанк CHF 67,500 73,500
Транскапиталбанк JPY /100/ 58,000 68,000
Банк СОЮЗ USD 68,800 70,200
Банк СОЮЗ EUR 78,800 80,200
ОТП-банк USD 67,000 73,000
ОТП-банк EUR 77,000 80,250
ОТП-банк CHF 68,000 74,000
ОТП-банк GBP 86,000 92,000
БИНБанк USD 67,900 70,900
БИНБанк EUR 77,900 80,900
БИНБанк GBP 86,000 90,400
БИНБанк CHF

 

 

 

 
Россельхозбанк USD 68,650 69,950
Россельхозбанк EUR 78,650 79,950
Россельхозбанк GBP 86,950 88,950
Россельхозбанк CHF 69,800 71,800
Славянский Кредит USD 68,000 71,000
Славянский Кредит EUR 78,000 81,000
Газпромбанк USD 67,900 71,000
Газпромбанк EUR 77,850 81,450
Альфа-Банк USD 69,000 70,000
Альфа-Банк EUR 79,000 80,100
Альфа-Банк GBP 87,600 88,900
Альфа-Банк CHF 70,100 71,100
УРАЛСИБ Банк USD 68,560 70,520
УРАЛСИБ Банк EUR 78,650 80,650
Московский Кредитный Банк USD 68,500 70,000
Московский Кредитный Банк EUR 78,700 80,200
Банк Санкт-Петербург USD 68,600 70,100
Банк Санкт-Петербург EUR 78,700 80,200

 

Коды валют
КодНазвание
USD Доллар США
EUR ЕВРО
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства
AUD Австралийский доллар
CAD Канадский доллар
CHF Швейцарский франк
DKK Датская крона
JPY Японская иена
NOK Норвежская крона
SEK Шведская крона

 

 

 

 

Контактные телефоны и адреса банков
НазваниеТелефонАдресМетро
Альфа-Банк 495-788-8878 Отделения Альфа-Банка г. Москвы -
Банк Открытие 755-8866 Тимура Фрунзе ул., д. 11, стр. 13 Парк Культуры
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ 213-1890 Малая Молчановка ул., д, 4, за Домом Книги Арбатская, Смоленская
Банк Санкт-Петербург 8-800-555-5050 Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 2 Третьяковская
Банк СОЮЗ 729-5555 Сущевская ул., д. 27, стр.1 Новослободская
БИНБанк 755-5075 Новый Арбат ул., д. 13 Арбатская, Смоленская
ВТБ 8-800-100-2424 Тверская ул., д. 6/1, стр. 7 Охотный ряд, Пушкинская, Тверская, Чеховская
Газпромбанк 913-7474 Наметкина ул., д. 16 Новые Черемушки
МНХБ 223-0101 Бол. Никитская ул., д. 49 Пушкинская, Чеховская
МОРСКОЙ Банк 777-1177 Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2 Тульская
Московский Кредитный Банк 8-495-777-48-88 Отделения МКБ в г. Москве -
ОТП-банк 775-4775 Новая пл., д. 10 Китай-город
Райффайзенбанк 721-9100 Арбат ул., д. 1 Арбатская
Росбанк 921-0101 Маши Порываевой ул., д. 11 Сухаревская, Комсомольская
Россельхозбанк 787-7787 Гагаринский пер., д. 3 Кропоткинская
Сбербанк РФ 974-6677, 974-6646 Отделения Сбербанка РФ г. Москвы -
Славянский Кредит 775-34-56 Вернадского просп., д. 87, корп. 2 Проспект Вернадского
Собинбанк 725-2525 Рочдельская ул., д. 15, стр. 56 Улица 1905г.
Транскапиталбанк 737-3313 Покровка ул., д. 24/2, стр. 1 Чистые пруды
УРАЛСИБ Банк 8-800-200-5520 Отделения УРАЛСИБ Банка г. Москвы -