МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Ниже представлены курсы обмена наличной валюты в некоторых банках Москвы.
|Банк
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/
|USD
|65,500
|73,500
|Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/
|EUR
|75,500
|83,500
|Росбанк
|USD
|67,000
|71,000
|Росбанк
|EUR
|77,000
|81,000
|Райффайзенбанк
|USD
|66,800
|70,950
|Райффайзенбанк
|EUR
|76,150
|80,900
|Райффайзенбанк
|GBP
|84,850
|90,150
|Райффайзенбанк
|CHF
|67,650
|71,900
|Райффайзенбанк
|SEK /10/
|73,700
|78,300
|Райффайзенбанк
|JPY /100/
|60,450
|64,250
|Банк Открытие
|USD
|67,900
|70,900
|Банк Открытие
|EUR
|77,900
|80,900
|Банк Открытие
|GBP
|86,000
|90,400
|Банк Открытие
|CHF
|69,200
|72,600
|Сбербанк РФ
|USD
|67,780
|70,900
|Сбербанк РФ
|EUR
|77,510
|81,140
|Сбербанк РФ
|GBP
|83,680
|92,340
|Сбербанк РФ
|CHF
|67,150
|73,640
|Сбербанк РФ
|JPY /100/
|60,020
|65,670
|МОРСКОЙ Банк
|USD
|69,210
|69,900
|МОРСКОЙ Банк
|EUR
|79,260
|80,040
|МНХБ
|USD
|68,250
|70,250
|МНХБ
|EUR
|78,000
|80,250
|Собинбанк
|USD
|68,000
|71,000
|Собинбанк
|EUR
|78,000
|81,000
|ВТБ
|USD
|67,650
|71,200
|ВТБ
|EUR
|77,750
|81,300
|Транскапиталбанк
|USD
|67,400
|71,400
|Транскапиталбанк
|EUR
|77,600
|81,600
|Транскапиталбанк
|GBP
|84,000
|92,000
|Транскапиталбанк
|CHF
|67,500
|73,500
|Транскапиталбанк
|JPY /100/
|58,000
|68,000
|Банк СОЮЗ
|USD
|68,800
|70,200
|Банк СОЮЗ
|EUR
|78,800
|80,200
|ОТП-банк
|USD
|67,000
|73,000
|ОТП-банк
|EUR
|77,000
|80,250
|ОТП-банк
|CHF
|68,000
|74,000
|ОТП-банк
|GBP
|86,000
|92,000
|БИНБанк
|USD
|67,900
|70,900
|БИНБанк
|EUR
|77,900
|80,900
|БИНБанк
|GBP
|86,000
|90,400
|БИНБанк
|CHF
|
|
|Россельхозбанк
|USD
|68,650
|69,950
|Россельхозбанк
|EUR
|78,650
|79,950
|Россельхозбанк
|GBP
|86,950
|88,950
|Россельхозбанк
|CHF
|69,800
|71,800
|Славянский Кредит
|USD
|68,000
|71,000
|Славянский Кредит
|EUR
|78,000
|81,000
|Газпромбанк
|USD
|67,900
|71,000
|Газпромбанк
|EUR
|77,850
|81,450
|Альфа-Банк
|USD
|69,000
|70,000
|Альфа-Банк
|EUR
|79,000
|80,100
|Альфа-Банк
|GBP
|87,600
|88,900
|Альфа-Банк
|CHF
|70,100
|71,100
|УРАЛСИБ Банк
|USD
|68,560
|70,520
|УРАЛСИБ Банк
|EUR
|78,650
|80,650
|Московский Кредитный Банк
|USD
|68,500
|70,000
|Московский Кредитный Банк
|EUR
|78,700
|80,200
|Банк Санкт-Петербург
|USD
|68,600
|70,100
|Банк Санкт-Петербург
|EUR
|78,700
|80,200
|Код
|Название
|USD
|Доллар США
|EUR
|ЕВРО
|GBP
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|AUD
|Австралийский доллар
|CAD
|Канадский доллар
|CHF
|Швейцарский франк
|DKK
|Датская крона
|JPY
|Японская иена
|NOK
|Норвежская крона
|SEK
|Шведская крона
|Название
|Телефон
|Адрес
|Метро
|Альфа-Банк
|495-788-8878
|Отделения Альфа-Банка г. Москвы
|-
|Банк Открытие
|755-8866
|Тимура Фрунзе ул., д. 11, стр. 13
|Парк Культуры
|Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/
|213-1890
|Малая Молчановка ул., д, 4, за Домом Книги
|Арбатская, Смоленская
|Банк Санкт-Петербург
|8-800-555-5050
|Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 2
|Третьяковская
|Банк СОЮЗ
|729-5555
|Сущевская ул., д. 27, стр.1
|Новослободская
|БИНБанк
|755-5075
|Новый Арбат ул., д. 13
|Арбатская, Смоленская
|ВТБ
|8-800-100-2424
|Тверская ул., д. 6/1, стр. 7
|Охотный ряд, Пушкинская, Тверская, Чеховская
|Газпромбанк
|913-7474
|Наметкина ул., д. 16
|Новые Черемушки
|МНХБ
|223-0101
|Бол. Никитская ул., д. 49
|Пушкинская, Чеховская
|МОРСКОЙ Банк
|777-1177
|Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2
|Тульская
|Московский Кредитный Банк
|8-495-777-48-88
|Отделения МКБ в г. Москве
|-
|ОТП-банк
|775-4775
|Новая пл., д. 10
|Китай-город
|Райффайзенбанк
|721-9100
|Арбат ул., д. 1
|Арбатская
|Росбанк
|921-0101
|Маши Порываевой ул., д. 11
|Сухаревская, Комсомольская
|Россельхозбанк
|787-7787
|Гагаринский пер., д. 3
|Кропоткинская
|Сбербанк РФ
|974-6677, 974-6646
|Отделения Сбербанка РФ г. Москвы
|-
|Славянский Кредит
|775-34-56
|Вернадского просп., д. 87, корп. 2
|Проспект Вернадского
|Собинбанк
|725-2525
|Рочдельская ул., д. 15, стр. 56
|Улица 1905г.
|Транскапиталбанк
|737-3313
|Покровка ул., д. 24/2, стр. 1
|Чистые пруды
|УРАЛСИБ Банк
|8-800-200-5520
|Отделения УРАЛСИБ Банка г. Москвы
|-
https://1prime.ru/Financial_market/20181229/829590851.html