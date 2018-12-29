МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Рубль днем в субботу теряет позиции по отношению к доллару и евро на фоне низкой рыночной активности в преддверии Нового года, а также из-за выходного в остальном мире, валюта РФ остается на минимумах с сентября, до психологически значимых отметок 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро остается совсем немного.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.02 мск повышался на 16 копеек, до 69,68 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 79,85 рубля. Рубль слабо снижается против доллара и евро на фоне низкой рыночной активности. К 15.00 мск объем торгов контрактами расчетами "завтра" немного превышал 350 миллионов долларов, хотя обычно к этому времени бывает в несколько раз выше. Сказывается суббота — выходной во всем мире.

Стоимость нефти к закрытию недели удержалась выше 53 долларов за баррель, хотя и выросла всего на 0,6%. Игроки, видимо, учли еженедельную статистику американского минэнерго. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 декабря, уменьшились на 0,1 миллиона баррелей до 441,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 2,9 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,7 миллиона баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей больше по сравнению с прошлой неделей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,8 миллиона баррелей — до 41,3 миллиона. В итоге доллар и евро днем повышается к рублю на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,65 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

Остаток последней торговой сессии текущего года пройдет на достаточно спокойной ноте, фундаментальных причин для тестирования психологически важных отметок против доллара и евро (70 рублей и 80 рублей соответственно) у рубля на сегодня нет, считает Елена Кожухова, из компании "Велес брокер". Игра "по рублю" в текущем году завершается ослаблением российской валюты почти на 20%, оценил Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Однако следующий год может оказаться более позитивным. Внешний долг РФ, скорее всего, окажется меньше международных резервов, что является весьма редким явлением в мировых финансах. При текущей цене на нефть бюджет остаётся профицитным, хотя и не столь сильно, как при ценах выше 70 долларов за баррель. Соответственно, некоторое ухудшение финансовых потоков после падения цены на нефть не станет проблемой для государственных финансов", – заключил он.