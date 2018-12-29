МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. Концерн "Россиум", структура основного владельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева, разместил 40% выпуска биржевых облигаций — на 10 миллиардов рублей, следует из материалов эмитента.

Концерн планировал разместить 25 миллионов облигаций серии 001Р-02 номиналом 1 тысяча рублей сроком обращения 10 лет, длительность купонного периода — полгода. Ставка первого купона составила 9,75%. Ставки второго-десятого купонов будут равны ключевой ставке Банка России плюс 2% годовых.

Ценные бумаги концерн размещает в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в августе 2016 года.

Концерн "Россиум" был создан в 2006 году для консолидации активов Авдеева. Концерн является головной компанией МКБ, владеющей 56,07% его акций и определяющей его деятельность через систему корпоративного управления.