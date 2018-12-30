БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек — ПРАЙМ. Аргентинский песо подешевел в два раза по отношению к доллару в 2018 году, следует из данных Центрального банка страны.

Если 28 декабря 2017 года курс составлял 18,83 песо за доллар, то в последний финансовый день текущего года (28 декабря) — 37,80 песо за доллар.

Самыми тяжёлыми месяцами для аргентинской валюты были май, июнь, а затем август и сентябрь 2018 года. Например, только за одни сутки (30 августа) курс подскочил с 31,94 до 39,6 песо за доллар, песо так и не смог отыграть свои позиции до конца года.

Аргентина находится в непростом финансовом положении. Ключевая ставка ЦБ страны составляет 59,25%, хотя в течение года поднималась и выше 70%. Годовая инфляция в ноябре составила 48,5%, но рынок и ЦБ ожидает через год ее замедления до 28,6%. В текущем году власти Аргентины взяли кредит у МВФ на 56,3 миллиарда долларов. Как заявляла ранее глава МВФ Кристин Лагард, восстановление роста аргентинской экономики начнется во втором квартале 2019 года.

В обменниках на улицах Буэнос-Айреса перед новым годом очень много людей, в том числе иностранцев. В очереди все сетуют, что песо "скачет" и никак не может остановиться.

По прогнозу экономистов аналитической компании Ecolatina, волатильность валюты сохранится в течение всего 2019 года. Финансовые рынки в Аргентине откроются 2 января 2019 года.